Об этом сообщил в 8.00 утра на пресс-конференции председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин.

Экзам Губайдлуллин озвучил результаты и по остальным одномандатным округам. В одномандатных округах победили в основном действующие депутаты Госдумы РФ VI созыва. Так, в Приволжском избирательном округе победу одержал Фатих Сибагатуллин, набрав почти 71 процент голосов. В Московском округе лидирующую позицию занял Ильдар Гильмутдинов с 76,7 процента. Айрат Хайруллин, баллотирующийся по Нижнекамскому избирательному округу, обошел всех конкурентов, набрав рекордное количество голосов – 86,19 процента. Альфия Когогина победила в Набережночелнинском округе и получила 76,05 процента голосов избирателей. Ринат Хайров шел на выборы в Альметьевском избирательном округе. Он победил с 76,60 процента голосов.

Вторые места в одномандатных округах распределились следующим образом: по Приволжскому округу второе место заняла Раушания Бильгельдеева («Справедливая Россия»), по Московскому округу – Хафиз Миргалимов (КПРФ), по Нижнекамскому избирательному округу – Альберт Ягудин, по Набережночелнинскому округу – Татьяна Гурьева. В Альметьевском федеральном округе на второй позиции расположился Александр Агафонов, а в Центральном округе Казани на втором месте оказался Артем Прокофьев, представляющий коммунистическое направление, – сообщает "Татар-информ".