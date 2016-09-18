В Татарстане по состоянию на 00.00 обработано 17,6 процента протоколов. Явка избирателей на выборы депутатов в Госдуму составляет 76,5 процента.

Об этом сообщил на брифинге в Едином информационном центре ЦИК РТ председатель Центральной избирательной комиссии РТ Экзам Губайдуллин.



Как рассказал спикер, в республике протоколы обработаны на 498 избирательных участках из 2824. По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 91,21 процента голосов избирателей, КПРФ – 3,01 процента, «Коммунисты России» – 1,9 процента, ЛДПР – 1,6 процента.



«Данные меняются ежеминутно. Подсчет голосов продлится до утра, думаю, до 8.00», – отметил Экзам Губайдуллин.



Напомним, на выборах в Государственную Думу в 2011 году явка в Татарстане составила 79,5%. Тогда "Единая Россия" набрала 77,8% голосов, КПРФ - 10,6%, "Справедливая Россия" -5,3%, ЛДПР - 3,5%.

Экзам Губайдуллин огласил предварительные данные по одномандатным избирательным округам, передает Информационный Центр ЦИК РТ.



Так, по словам спикера, в Приволжском избирательном округе лидирует Фатих Сибагатуллин, в Московском – Ильдар Гильмутдинов, в Нижнекамском – Айрат Хайруллин, Набережночелнинском – Альфия Когогина, Альметьевском – Ринат Хайров, в Центральном – Иршат Минкин.