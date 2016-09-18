Жители Арского района проявили исключительную активность на выборах депутатов Госдумы. Явка в районе по предварительным подсчетам составила 98,7%.

Муниципальное образование оказалось среди лидеров по числу проголосовавших. Среди районов с такой же высокой явкой находится, например, Кайбицкий район. Здесь правом голоса воспользовались 98,83% избирателей. Такие данные предоставила территориальная избирательная комиссия на 21 час.

В Кайбицком районе из 10545 человек, обладающих правом голоса, им воспользовались 10422 избирателя. За ходом голосования следили наблюдатели от партий и от кандидатов по одномандатным округам. Жалоб на участковые избирательные комиссии не поступали. Голосование прошло спокойно, без нарушений, была обеспечена безопасность на всех участках. Тем, кто не смог по состоянию здоровья проголосовать на участке, предоставили такую возможность дома.

Выборы в Актанышском районе прошли при высокой активности избирателей - предварительная явка по району составляет не менее 99 процентов.

Во многих районах республики люди приходили к открытию избирательных участков, где-то даже образовались очереди за бюллетенями. По прогнозам ЦИК Татарстана, явка по республике в целом ожидается около 77%. Наблюдатели отмечают чистоту и прозрачность выборов в Татарстане, сообщает Информационный Центр ЦИК РT.