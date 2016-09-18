В социологическом исследовании еxit-pool на выходе с избирательных участков были опрошены 5300 избирателей. Из них 1300 отказались оглашать свой выбор, 4000 дали ответ.

По данным опроса 4000 избирателей получены следующие предварительные результаты. По партийным спискам на первом месте "Единая Россия". За нее проголосовало 79,6 процентов избирателей. За Коммунистическую партию отдали голоса 6,3 процентов, за ЛДПР – 4,1 процента, за Справедливую Россию – 4 процента.

По одномандатным спискам в Приволжском округе лидирует Фатих Сибгатуллин, за него проголосовали 51, 5 процентов избирателей. В Московском 46,1 процентов отдали голос за Ильдара Гильмутдинова, в Нижнекамком за Айрата Хайруллина – 51,8 процентов, в Набережных Челнах за Альфию Когогину – 43,6 процента, в Альметьевсом за Рината Хайруллина - 53,8 процента, в Центральном – Иршат Минкин (44,4 процента). Согласно приведенным данным опросов во всех одномандатных округах лидируют представители «Единой России».

- Эти результаты отражают кредит доверия, который избиратели дают команде, руководящей республикой, - прокомментировал результаты опросов доктор социологических наук, член-корреспондент Академии политических наук РФ Андрей Тузиков.