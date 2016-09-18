Объявлены первые итоги опросов на выходах из избирательных участков

В ходе брифинга в Едином информационном центре ЦИК РТ доктор социологических наук, член-корреспондент Российской Академии политической науки Андрей Тузиков озвучил первые результаты опросов избирателей. На выходе из избирательных участков было опрошено более 5 тысяч человек. По результатам опросов пятипроцентный барьер преодолели только две партии.

Голоса избирателей распределились по результатам опросов следующим образом: «Единая Россия» - 79,6 процента, КПРФ 6,3 процента, ЛДПР – 4,1 процента, «Справедливая Россия» - 4 процента. Остальные партии набрали меньше одного процента голосов. Напомним, ранее были опубликованы данные экзитпола ВЦИОМ. Согласно опросу проголосовавших избирателей «Единая Россия» набрала 44,5%, ЛДПР - 15,3%, КПРФ - 14,9%, «Справедливая Россия» - 8,1%. Эти четыре партии имеют шансы пройти в Госдуму. Таковы результаты опроса на выходе с избирательных участков на состоявшихся сегодня выборах, о которых сообщает ВЦИОМ. По его данным на пятом месте партия «Яблоко» с 3,5%. За ней следуют «Коммунисты России» (2,6%), «Родина» (2,3%) и другие партии. Меньше всего голосов у «Гражданской силы» (0,2%). 1,7% бюллетеней оказались испорченными, передает ИА «Татар-информ».

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