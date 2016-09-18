В Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают, что выборы в Государственную думу РФ проходят открыто и без каких-либо серьезных нарушений. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

«По сообщениям как Центризбиркома, так и региональных избирательных комиссий, везде по России отмечается высокая явка избирателей. Наши граждане отдают свои голоса за конкретных людей. Выборы проходят открыто и легитимно. Судя по сообщениям ЦИКа, серьезных нарушений не зафиксировано. Для всех партий, участвующих в выборах, созданы равные условия для конкуренции», – подчеркнул Бречалов.

Также он отметил, что в выборах в Государственную думу РФ принимают участие и активисты ОНФ. В частности, это сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области, глава медицинского объединения «Здоровье» Татьяна Соломатина (Томская область), руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев (Иркутская область), детский хирург, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть:прямой диалог» в Москве Дмитрий Морозов (Москва), сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Вячеслав Лысаков (Москва), учитель, руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Любовь Духанина (Москва), эксперты Центрального штаба ОНФ, депутаты Госдумы Федот Тумусов (Якутия) и Леонид Левин (Пензенская область), телеведущий Петр Толстой (Москва), заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Ревенко (Воронежская область), сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, предприниматель Дмитрий Сазонов.

«По нашим данным, активисты Народного фронта также активно принимают участие в голосовании, поскольку это очень важное событие для каждого гражданина России и для страны в целом», – заключил сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Напомним, что 18 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Они проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам.



Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, сообщает пресс-служба ОНФ.