На 42 избирательных участках в селах Азнакаевского муниципального района и 20 участках, сформированных в городе, выборы депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва прошли организованно и без нарушений.
К моменту завершения голосования в 20.00, по предварительным данным, в выборах приняло участие 82,72 процента избирателей, зарегистрированных в районе (по Азнакаево данный показатель составил 83,3 процента). В эти минуты члены комиссии всех избирательных участков ведут подсчет бюллетеней.
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