За час до окончания голосования явка избирателей Рыбнослободского района на участки составила 97,79 процента: из 21349 избирателей муниципалитета проголосовало 20877 человек, сообщает Информационный Центр ЦИК РT.
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