Инициативная группа #200казань продолжила акцию поддержки города в голосовании Центробанка России на концерте в честь дня выборов в Государственную думу.

18 сентября, в день, когда вся страна выбирает депутатов в Государственную думу России, в столице Татарстана решили отметить концертом с участием популярных звезд российской эстрады. Инициативная группа, призывающая поддержать Казань в голосовании Центробанка на сайте твоя-россия.рф, конечно, не могла пройти мимо такого мероприятия и устроила очередное мероприятие прямо у сцены «Казань Арены».

В перерывах между бессмертными хитами Сергея Лазарева и Игоря Николаева активисты напомнили казанцам с активной гражданской позицией алгоритм голосования за столицу Татарстана. Тем, кто еще ни разу не заходил на сайт твоя-россия.рф, волонтеры рассказали, что помимо Казани нужно выбрать еще один город (необходимо проголосовать за два города сразу). Затем пройти мгновенную и безопасную авторизацию через социальные сети или через SMS.После того, как голос будет учтен, пользователь может поделиться своим выбором с друзьями в своих аккаунтах на просторах социальных сетей.

Также по традиции, все желающие получили шанс сфотографироваться с увеличенным макетом купюры 200 рублей с изображением символов Казани.