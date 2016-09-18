Представители миссии СНГ отметили высокую явку, особенно их удивило широкое участие молодежи в выборах.

Представители Миссии наблюдателей от СНГ отметили высокую явку в ходе выборов в Татарстане. В частности, они заявили, что на многих участках, где они работали уже к полудню, проголосовало более половины избирателей. При этом особенно их удивило, то что не осталась в стороне молодежь.

«Очень приятна была активность избирателей, особенно молодежи. Я работал в университете, школе, то, что избиратели проявляли такую активность, говорит о духовном богатстве народа, потому что от того, кто будет избран зависит будущее, и то, что народ так активно идет голосовать, говорит о том, люди думают о своем будущем», - рассказал в ходе брифинга в Едином информационном центре ЦИК РТ генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Хаджиев.