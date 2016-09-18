Выборы прошли прозрачно на всех участках, заявили международные наблюдатели в составе миссии СНГ. Нарушений на выборах не выявлено, заявили представители миссии наблюдателей СНГ, в ходе брифинга в Едином информационном центре ЦИК РТ.

Наблюдатель из Азербайджана Муса Гулиев отметил, что выборы прошли в прозрачной форме на всех участках. «Я обращался ко всем наблюдателям, от всех партий, нигде нарушений не было. Это победа народа Татарстана!», - отметил Гулиев.

Высокую оценку избирательному процессу дал также представитель Армении: «Народ шел на выборы как на праздник. Это говорит о том, что это будет основой для новых свершений России», - заявил Гагик Минасян.

Его коллега из Болгарии отметил значительное число наблюдателей на выборах и сообщил, что выборы на его родине вызывают несколько меньший интерес. Об отсутствии нарушений заявил и представитель Казахастана Ринат Окумбеков. Все выступающие отметили и высокую явку. Напомним, наблюдатели работали в различных городах и районах республики, и успели посетить от 10 до 15 избирательных участков, сообщает Информационный Центр ЦИК РT.