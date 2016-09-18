По словам координатора Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» по РТ, нарушений, влияющих на ход голосования не выявлено.

В Татарстане выборы прошли честно и легитимно. Об этом заявил сегодня на брифинге в Едином информационном центре ЦИК РТ координатор Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» по РТ, председатель Татарстанского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Ильнар Гирфанов.



Как подчеркнул спикер, в республике выборы прошли «спокойно, нарушений, влияющих на ход голосования выявлено не было».



И. Гирфанов рассказал, что основу организации составляют молодые юристы. «За три месяца до выборов проводили работу с вузами. Молодые юристы проходили обучение по теоретическим и практическим курсам. Учим наблюдателей применять правовой инструментарий. 400 наших человек представлены как наблюдатели в крупных российских городах. Свою работу на избирательных участках начали в 7.30 и закончили в 20.00», – проинформировал он присутствующих.