Сегодня в ходе выборов, в Камско-Устьинском районе на четырех избирательных участках были впервые опробованы комплексы электронного голосования.

Не традиционные бумажные бюллетени, а электронные карты, которые обеспечили доступ к электронным бюллетеням, на своих участках получили жители четырех сельских поселений: Старого Барышева, Старого Казеева, Атабаева и Больших Буртасов.

Всего в республике в этот день работали 167 комплексов для электронного голосования, установленных на избирательных участках 33 районов Татарстана.

К 17.45 в районе была зафиксирована стопроцентная явка на трех избирательных участках – Челнинском, Ишимовском и Данышевском. 99,2 процента избирателей проголосовали к этому времени в Старом Барышево. В целом по району на 17.45 проголосовали 87,1 процент избирателей, внесенных в списки.