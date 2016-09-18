Избирательный участок работает в здании российского генерального консульства.

Жители Татарстана, совершающие в эти дни паломничество по святым местам ислама в Королевстве Саудовская Аравия, смогли реализовать свое избирательное право на выборах депутатов Госдумы РФ.

Избирательный участок для российских граждан был организован в здании генерального консульства РФ в городе Джидде. Об этом сообщил первый заместитель муфтия Татарстана – пресс-секретарь Духовного управления мусульман РТ Рустам хазрат Батров.

Помимо паломников, на избирательном участке в Джидде традиционно голосуют сами сотрудники генерального консульства, студенты, обучающиеся в Медине и Мекке, а также граждане РФ, временно проживающие в Саудовской Аравии.