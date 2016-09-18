Выборы в Государственную Думу России седьмого созыва отличаются своим большим уровнем прозрачности и чистоты.

Об этом заявила в Едином информационном центре ЦИК РТ заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ, доктор экономических наук, профессор Галина Морозова.

Выступая на брифинге, эксперт подчеркнула, что эта избирательная кампания отличается от всех остальных рядом особенностей. Одна из них – большая заметность политических партий и их содержательная сторона участия в выборах. По мнению Морозовой, в этом году политические партии выступают с более взвешенными и выверенными программами, лишенных декоративными высказываниями, которые в конечном итоге станут хорошим подспорьем для аналитики для правящей элиты.



Еще одна особенность, о которой заявила профессор – это использование новых и усиление традиционных политических технологий. В их числе, в частности, встречи с избирателями, которые служат регулятором коммуникационного поля общества, а также дебаты.



Особенно Морозова отметила содержательную сторону избирательной кампании этого года. В эти выборы в заявлениях политических партий преобладала международная повестка дня, что связано с настоящим положением нашей страны в мире. При этом звучали и вопросы внутреннего развития (проблемы дорог, ЖКХ и т.д.), которые не стали новинкой.



Кроме того, по словам Галины Морозовой, в этих выборах участвует профессиональный кандидатский состав – многие из претендентов на место в Госдуме уже не первый год занимаются политикой. Это является своего рода показателем зрелость сложившейся политической системы, пояснила эксперт.



«Бесспорно можно сказать и о том, что эта избирательная кампания намного прозрачнее, чище», - подчеркнула завкафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ.



Напомним, ИА «Татар-информ» организовало онлайн-трансляцию из Единого информационного центра ЦИК РТ в КРК «Пирамида». Трансляция продлится до часа ночи 19 сентября, сообщает агентство.