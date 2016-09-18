Председатель фонда «Петербургская политика» прилетел в Казань посмотреть на ход выборов депутатов Госдумы в Татарстане.

Несколько казанских избирательных участков посетил сегодня председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Эта организация следит за тем, как проходят выборы в российских регионах, передает Информационный центр ЦИК РТ.

Председатели участковых избирательных комиссий, расположенных в гимназии №122 на улице Восстания, сообщили гостю свежие данные по явке на своих участках и показали, как соблюдается чистота голосования, в том числе посредством установленных на выборах видеокамер.

«То, что мы видим на избирательных участках в Казани, показывает, что люди идут, и достаточно активно. Все проходит довольно спокойно, организованно, каких-то эксцессов, по крайней мере, на участках, где я был, не зафиксировано», - подчеркнул политолог.