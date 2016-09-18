Участники выборного процесса не выявили нарушений на избирательных участках в Татарстане.

За ходом голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и довыборах в представительные органы местной власти следят тысячи наблюдателей от самих участников избирательного процесса. Информация от них стекается в предвыборные штабы кандидатов и всех 14 партий, выдвинувших своих кандидатов.

Так, от «Единой России» на избирательных участках работают более 3300 наблюдателей, около двух тысяч – от выдвинутых партией кандидатов-одномантатников, и еще свыше 2500 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Все они прошли обучение и могут квалифицированно контролировать ход голосования, грамотно оценивать точное соответствие букве закона.

Как сообщил журналистам секретарь Татарстанского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, республика показывает одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе и в целом по стране показателей по явке – в 18.00 она составила почти 70 процентов.

Он обозначил задачу, стоящую перед его партией на этих выборах.

«Наша цель – избрать как можно больше представителей республики в Госдуме, сформировать многочисленную сильную команду Татарстана в парламенте, чтобы консолидировано представлять интересы жителей, их чаяния», - сказал секретарь ТРО ВПП «Единая Россия».

В штабе ЛДПР уверены, что избирательную кампанию они провели достойно. Особо подчеркивают присутствие своих наблюдателей на каждом избирательном участке. «Я сам проголосовал в 8:30 и уже видел, как люди активно идут. Привыкли у нас и в городе, и в республике, что надо до обеда выполнить свой долг – проголосовать», - говорит координатор ЛДПР в РТ Марсель Габдрахманов.

Партия «Коммунисты России» на избирательные участки выставила 1500 наблюдателей. Организовали и своего рода «группы быстрого реагирования» – пять экипажей в составе двух-трех кандидатов готовы выехать на участки по республике в случае поступления сигналов о нарушениях.

В республиканском штабе партии «Справедливая Россия» в онлайн-режиме выходят на связь со своими наблюдателями на участках. Информация отражается и на мониторе, передает Информационный центр ЦИК РТ. «В целом серьезных замечаний нет», - констатирует председатель татарстанского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева.