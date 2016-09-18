Певец принял участие в выборах депутатов Госдумы перед концертом

Художественный руководитель казанской группы «Волга-Волга», музыкант Антон Салакаев сегодня принял участие в голосовании на избирательном участке в казанской школе №165.

Как сообщил журналистам музыкант, его коллеги по коллективу не смогли прийти вместе с ним, так как голосуют в этот день на разных участках.

«Мы буквально только что приехали с гастролей, у нас было пять дней выездных мероприятий. А вечером мы выступаем на большом концерте на «Казань-Арене», посвященном дню выборов. Так что сегодня так получилось, что мы в Казани - и, конечно, пришли голосовать», - отметил он.

Лидер «Волги-Волги» признается, что в силу воспитания не мог пропустить выборы.

«Мои бабушка с дедушкой и родители всегда отличались активной гражданской позицией. И привили это мне . Для меня нет вопроса – идти или не идти. Для меня это естественно. Ты должен обязательно сделать свой выбор. Я не сторонник позиции «все равно ничего не изменится». Я искренне считаю, что если ты идешь на выборы, ты меняешь, как минимум, самого себя. Уверен, что это очень важное дело», - подчеркнул Антон Салакаев.