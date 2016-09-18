Корпус наблюдателей «За чистые выборы» на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания выставил в четырех городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске – 400 своих наблюдателей.

Лидер корпуса, Денис Паньшин, считает, что такого количества активистов для Татарстана вполне достаточно (по всей России на выборах присутствует более 10 тыс. наблюдателей), передает ИА «Татар-информ».

«В Татарстане выборы традиционно проходят достаточно спокойно. Не было того, на что бы я обратил внимание – явных нарушений не зафиксировано. Я думаю, что это не только благодаря дисциплине в избирательной комиссии, но и благодаря воспитанности самих избирателей», - подчеркнул Денис Паньшин, Лидер корпуса наблюдателей «За чистые выборы», Председатель Координационного Совета молодых юристов Ассоциации юристов России.