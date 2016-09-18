Более 30 человек из соседнего региона решили совместить гражданский долг с культурной программой и экскурсией в столицу Татарстана

Жители одного кировского двора дружно выехали в Казань 18 сентября для участия в выборах. Компания из 30 человек приехала в столицу Татарстана на двух автобусах и трёх машинах ещё до полудня.

В Казани большая компания разбрелась по городу, и в течение дня кировчане подходили на казанские избирательные участки голосовать. Так, трое молодых друзей – Денис, Руслан и Владислав – пришли в спорткомплекс «Олимп».

«Мы с ребятами давно планировали на эти дни поездку в Казань и совершенно случайно узнали, что есть возможность «бонусом» посетить концерт на территории стадиона «Казань-Арена». Также нам захотелось побывать в самом большом парке динозавров. Мы специально взяли открепительные удостоверения, чтобы проголосовать с ними в столице Татарстана, получить специальные браслетики и с ними уже пойти на концерт и в «Юркин-парк», - рассказывает Руслан Арсланов.

По словам ребят, в Кирове тоже стараются создать праздничное настроение на выборах, устраивают бесплатные выступления артистов, но звезды российского масштаба по такому случаю обычно не заглядывают. Вот и решили приятели совместить полезное с приятным, а заодно порадовать подруг, сообщает Информационный Центр ЦИК РT.

Впрочем, само выступление Игоря Николаева и Сергея Лазарева для ребят лишь приятный бонус. Главное все же, по их признанию, - выполнить гражданский долг.

«У нас активная гражданская позиция. Нужно не стесняться и выражать ее. Потому что если каждый сейчас будет отсиживаться дома и ничего не предпринимать, то что нас ждет в будущем? Нужно делать выбор, выбирать лидеров», - говорит Денис Назаров. К слову, ему только исполнилось 18 лет и он будет голосовать впервые.

Обрадовались специальным браслетикам «Я проголосовал» и сами казанцы. По словам представителей избирательных комиссий, многие семьи выразили желание отправиться на концерт на «Казань Арене», воспользоваться бесплатным проходом в музеи города, поездками в общественном транспорте и скидками на бензин. Так выборы из общественно-политического события превратились в культурное и стали настоящим праздником, причем не только для казанцев.