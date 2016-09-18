Для высокой гражданской активности избирателей республики есть весомые причины. Как считает Директор института востоковедения и международных отношений Рамиль Хайрутдинов, это, в первую очередь, высокий уровень общегосударственного патриотизма и патриотизма татарстанцев.

- Увеличение числа конфессий и национальностей в республике говорит об устойчивом экономическом развитии региона, - пояснил Хайруллин. 