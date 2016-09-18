Директор института востоковедения и международных отношений Рамиль Хайрутдинов считает, что жители республики голосуют не просто душой и сердцем, а вполне осознанно воспринимая реальность.

- Выборы и есть надежда. Надежда на новый путь, новый выбор или по крайней мере на стабильное развитие. Наши выборы подчеркивают то, что стабильность республики связана с сильной властью. Народ Татарстана, выбирая сильную власть, надеется на сохранение не только стабильного состояние, но и на улучшения. Конечно, это важно для всех нас, поэтому голосуют не только душой и сердцем, а включают восприятие той реальности, в которой мы существуем, - прокомментировал Рамиль Хайрутдинов сегодняшние выборы.