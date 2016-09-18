Доктор экономических наук, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ Галина Морозова отмечает высокий уровень подготовки партий в этой избирательной кампании.

- Парламентские партии выступают с взвешенными и выверенными программами. В изложении своей стратегии они ушли от декоративных высказываний. Это говорит о том, что политические партии становятся зрелыми институтами, особенно в части экономического развития. Профессионален и депутатский корпус.

Конечно, использованием новых технологий сегодня не удивить. А вот традиционные – встречи с избирателями, дебаты, имеют серьезный потенциал. Избирательная кампания подтверждает, что это мощный инструмент регулирования информационного поля, где идет прямая и обратная связь. Во время дебатов оттачивается программа, а также видны проблемы и способы их решения.

Отмечу, что проблемы внутреннего развития не новы. Это дороги, ЖКХ и материальный уровень россиян. Мы, конечно, ищем пути решения. Другое дело, что проблемы дифференцированы по регионам. В нашей республике, где высокий уровень социального развития, идут дискуссии в конструктивном русле. Мы можем дать ответ на многие вопросы. А вот в регионах с низким уровнем социального развития эти проблемы стали поводом для критики, - сказала Галина Морозова.