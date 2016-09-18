Организация задействовала свыше 100 своих наблюдателей.

На 43 избирательных участках Татарстана 18 сентября работают наблюдатели из числа участников корпуса «За чистые выборы». Их цель – независимое наблюдение за выборами, предотвращение нарушений законодательства.

За ситуацией по всей республике следят более 100 наблюдателей корпуса. В основном, они работают в крупных городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

На базе штаба корпуса «За чистые выборы» организован ситуационный центр, направленный на осуществление мониторинга за избирательными участками. В качестве наблюдателей привлечены молодые юристы, в том числе студенты старших курсов КФУ.

Корпус «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России. Движение насчитывает более 100 тысяч молодых правоведов, сообщает Информационный Центр ЦИК РT.