Доктор юридических наук, Президент РОО РТ "Гражданское общество" Игорь Бикеев отметил активность общественных организаций в выборах в Татарстане.

Спикер заявил, что Татарстан характеризуется высокой общественной активностью. В республике работают тысячи общественных организаций.

- Они действуют в самых разных сферах жизни нашего региона, принимают деятельное участие практически во всех вопросах. Власти России и республики настроены на конструктивное взаимодействие и диалог с общественностью, - рассказал Бикеев.

Среди субъектов России, Татарстан занимает третье место по уровню поддержки некоммерческих организаций после Москвы и Санкт-Петербурга.

- Сотрудничество с государством порождает у общественников ощущение чувства сопричастности, поэтому представители института "Гражданское общество" активно участвуют в избирательной компании и принимают такое же участие в выборах,- говорит Бикеев.