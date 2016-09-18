К 15 часам проголосовало 85,3% избирателей Черемшанского района. В ряде населенных пунктов фактическое голосование окончилось уже к середине дня - в Андреевке, Карамышеве и Верхней Каменке к 15.00 проголосовали все включенные в списки избиратели. На Чумачкинском, Мордовско Афонькинском, Нижнечегодайском, Туйметкинском, Ульяновском, Черноключевском участках явка также приближалась к 100%
На участках районного центра на контрольный час проголосовало 73% избирателей. Председатель территориальной избирательной комиссии Рамиль Ахмадуллин отметил, что на всех участках царит спокойная атмосфера, жалоб нет. За ходом выборов следят 238 наблюдателей.
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