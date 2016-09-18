На участках районного центра на контрольный час проголосовало 73% избирателей. Председатель территориальной избирательной комиссии Рамиль Ахмадуллин отметил, что на всех участках царит спокойная атмосфера, жалоб нет. За ходом выборов следят 238 наблюдателей.