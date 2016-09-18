18 сентября в Татарстане проходят специальные мероприятия для тех, кто проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы



В 17:00 на стадионе «Казань-Арена» стартовала концертная программа для избирателей города. Она рассчитана на несколько часов – до 22:00.



В музыкальном фестивале принимают участие лучшие рок- и поп-группы Татарстана и России, эстрадные исполнители: « Сильфред Эвальдович», «Большой куш», «Майами Дэнс», этно-лаундж проект «Татарсис», ВИА «Волга-Волга». Звездными участниками концерта станут молодежный кумир, финались «Евровидения-2016» Сергей Лазарев, Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов, знаменитый советский и российский композитор, певец Игорь Николаев, передает Информационный Центр ЦИК РT.



Вход на концерт – свободный по предъявлении браслета «Я проголосовал!». Получить его можно на избирательном участке вместе с бюллетенями для голосования. «Пропуском» на концерт являются также селфи и «чекины» с избирательных участков с хэштегом #люблютатарстанидунавыборы.