Для почти сотни молодых татарстанцев день первого в жизни голосования совпал с Днем рождения.

Свое совершеннолетие 18 сентября 2016 года в Татарстане отмечает 99 человек. Среди них первокурсник Казанского государственного медицинского университета Рустем Чувашев.

В этот день он пришел в УИК №56 города Казани, чтобы проголосовать за кандидатов от Татарстана на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

«Сегодня я чувствую, что действительно взрослый. Я принимаю решение, голосую. И к этим выборам я подошел ответственно – следил за избирательной кампанией, сравнивал, размышлял. Считаю, что мой голос важен для республики», - говорит Рустем Чувашев.

Всего в Татарстане впервые голосуют в этом году более 33 тысяч татарстанцев. Многие участковые избирательные комиссии подготовили для них специальные сувениры, передает Информационный центр ЦИК РТ.