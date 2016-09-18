Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» и мужской сборной России проголосовал на выборах депутатов Госдумы.

Сегодня главный тренер волейбольного клуба «Зенит» (Казань) и мужской сборной страны Владимир Алекно принял участие в выборах депутатов нижней палаты российского парламента. На избирательный участок по адресу ул. Карла Маркса, д.10 наставник казанского клуба приехал с cупругой, передает Информационный Центр ЦИК РT.

Как отметил тренер «Зенита», у многих сегодня выходной, но у спортсменов – нет, поэтому проголосовал он уже после тренировки, около 16 часов.



«Пришел проголосовать за республику, за будущее России. Всем, кому небезразлично будущее нашей страны, голосовать обязательно нужно. Считаю, что это долг каждого россиянина», - сказал журналистам Владимир Алекно.