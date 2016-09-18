Сразу несколько поколений семьи Юсуповых вместе пришли голосовать

На избирательный участок, который находится в казанской школе №99, дружная семья Юсуповых пришла, представленная сразу несколькими поколениями: Ринат и Нурия Юсуповы, их дочь Альбина со своим сыном.

Чаще всего здесь бывает Артур Юсупов – для ученика третьего класса это пока еще не избирательный участок, а родная школа, – но и он понимает всю важность момента. Старшие в семье считают важным воспитывать в ребёнке активную гражданскую позицию.

Маму школьника Альбину, бабушку с дедушкой Нурию и Рината Юсуповых можно назвать опытными избирателями. Голосовать вместе они решили на семейном совете. Причем свой выбор они стараются сделать как можно раньше, чтобы затем вместе провести выходной.

«Накануне вечером мы обсудили и решили, что пойдем на выборы вместе. У нас так положено, мы всегда ходим на выборы всей дружной семьей. Сына взяли, чтобы с детства знал, что нужно голосовать. С браслетом «Я проголосовал!» хотим заправить машину со скидкой и все вместе поехать в «Дино-парк», - говорит Альбина Юсупова.

Напомним, с браслетом «Я проголосовал!», который раздают сегодня избирателям на участках в Казани, дается право на бесплатный проезд в общественном транспорте, свободный вход на праздничный концерт на «Казань-Арене», а также возможность получить скидки в некоторых магазинах, кафе и АЗС.

Приходить на голосование не поодиночке, а семьями – настоящая традиция в Татарстане. На избирательные участки по всей республике так же дружно сегодня пришли множество семей, передает Информационный центр ЦИК РТ.