К участку в популярной туристической зоне прикреплены 193 избирателя.

Самое маленькое по площади и численности жителей поселение Зеленодольского района – остров-град Свияжск насчитывает 193 избирателя. Избирательный участок в туристической жемчужине Татарстана открыли в одном из исторических зданий – бывшей земской больнице, построенной в конце XIX века.

«Я пришел на выборы, потому что хочу, чтобы моя малая родина развивалась. Руководство республики сделало нам огромный подарок. И теперь наш остров – это город-сад. Нас посещают тысячи туристов со всей России и стран зарубежья, у нас в гостях были Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Буквально за несколько лет наш остров преобразился. И я иду на выборы, чтобы эти хорошие изменения были продолжены», - говорит коренной житель поселка Николай Шувагин.

Избирательный участок №1565, расположенный в Свияжске, входит в Московский одномандатный избирательный округ №27, передает Информационный Центр ЦИК РT.