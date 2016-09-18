Параллельно с голосованием в республике проходит национальный экзит-пул.

Фонд «Общественное мнение – Татарстан» проводит экзит-пул в Единый день голосования в республике. Социологи на условиях анонимности опрашивают выходящих из избирательных участков, за кого они проголосовали. Эти опросы дают возможность делать оперативные прогнозы исхода выборов.



Процедурой экзит-пула охвачено более 160 участков в 21 населенном пункте республики – это Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь, Альметьевск, Елабуга, Бугульма, Зеленодольск, Заинск, Лаишево, Азнакаево, Муслюмово, Большой Кукмор, Нижняя Мактама, Тимяшево, Новотроицкое, Урняк, Салаус, Кузембетьево, Шеморданское и Высокогорское сельские поселения.



Как ожидается, итоги экзит-пулов будут озвучены в 20.30 на брифинге в Едином Информационном Центре ЦИК РТ. Предварительный анализ этих данных сделают доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент Академии политической науки РФ Андрей Тузиков и д октор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.