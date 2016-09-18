К лежащим больным избирком пришел сам.

Отдать свой голос на выборах в Государственную Думу могут все пациенты больниц Татарстана.

Так, например, голосование сегодня проходит и в Республиканской клинической больнице. Члены избирательной комиссии сами обошли отделения, где находятся лежачие больные. Пациенты, которые могут передвигаться самостоятельно, голосуют в специально оборудованном помещении.

Пресс-служба минздрава РТ сообщает, что поступило 1 050 заявлений от пациентов РКБ, которые пожелали принять участие в голосовании.