Республику обгоняют только некоторые регионы, которые живут на два часа вперед.

За ходом голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и довыборах в представительные органы местной власти следят тысячи наблюдателей от самих участников избирательного процесса. Информация от них стекается в предвыборные штабы партий и кандидатов.

Так, от партии «Единая Россия» на избирательных участках работают более 3300 наблюдателей, около двух тысяч – от выдвинутых этой политической организацией кандидатов-одномантатников, и еще свыше 2500 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.



Как сообщил журналистам секретарь Татарстанского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, на данный момент республика показывает одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе и в целом по стране показателей по явке – в полдень она превысила 35 процентов.



«Пока в ПФО на 12 часов мы практически идем на первом месте. Есть регионы в нашем округе, которые живут на 2 часа впереди. Это, например, Башкортостан. У них цифры побольше, так как активность нарастает к обеденному перерыву. Имею ввиду, что активность будет повышаться, так как молодежь обычно голосует где-то после обеда, и в городах тоже явка активизируется во второй половине дня», - прокомментировал Фарид Мухаметшин.

Он также обозначил задачу, стоящую перед его партией на этих выборах.

«Наша цель – как можно больше татарстанцев избрать представителями от нашей республики как команду Татарстана в Госдуму седьмого созыва. Чтобы консолидированно представляли интересы людей, мысли и чаяния», - сказал секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», передает Информационный центр ЦИК РТ.