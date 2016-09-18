Участник кровопролитного боя в Аргунском ущелье считает приход на выборы вкладом каждого в укрепление мира и гражданского согласия в Татарстане.

Среди многочисленных избирателей, пришедших голосовать на участок №812 города Альметьевска, был Герой России Александр Супонинский с супругой.

В семье Александра трое детей. По его словам, участие в сегодняшнем голосовании – это ответственность перед ними за их будущее.

«То, что избиратели активно сюда идут, это радует. Хотелось бы, чтобы новый созыв российского парламента принёс больше пользы для народа, нашего города, для всей республики. И пожелать им удачи, здоровья, и идти только вперед», - говорит Герой России.

Александр Супонинский – коренной татарстанец, родился в Черемшанском районе, учился в Чистополе. На срочной службе оказался в Чечне, стал участником кровопролитного боя в ночь с 28 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье – одним из немногих, оставшихся в живых. Он выносил сослуживцев из-под обстрела боевикам полевого командира Хаттаба, прикрывал отход своего подразделения, был ранен. Тогда в бою погибли 84 десантника. Звезду Героя Российской Федерации Александр получил в 2000 году из рук главнокомандующего, Президента РФ Владимира Путина.

Сейчас Александр Супонинский живет в Альметьевске, окончил нефтяной институт, работает по специальности. Любовь к Родине, патриотизм для него не пустые слова.

«Патриотическое воспитание в нашем городе на высоком уровне. Молодцы те люди, которые этим занимаются. Спасибо им за это. Дети должны знать историю, воспитываться на этом, на патриотическом воспитании, чтобы они не только сидели в «айпадах» или где-то, а знали нашу историю», – говорит Александр.

Во всем поддерживает мужа-героя его супруга Людмила.

«В последнее время наш Альметьевск очень приукрасился, спортивная составляющая нашего города заметно растет. Молодежь приобщают к спортивной жизни, патриотизм тоже на высоком уровне. Это очень хорошо», – отметила Людмила Супонинская.