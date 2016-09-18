Многодетная семья Николая и Любови Мазиловы, у которых 14 детей, отправилась на участок в компании десяти младших сыновей и дочерей. Супруги Мазиловы сочли, что пример родителей будет полезен подрастающим гражданам Татарстана.

В одну из школ на голосование в полном составе пришел коллектив дошкольно-образовательного учреждения «Радуга». Работники под руководством Натальи Мартыновой решили, что по очереди побывают на всех участках, где зарегистрированы сотрудники «Радуги». По их мнению, это позволит укрепить корпоративный дух.

На 12.00 в районе проголосовали более 17 тысяч жителей – это 51,27% избирателей, сообщает Информационный Центр ЦИК РT.