В Татарстане объявлены результаты выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва на 15.30 часов. До закрытия избирательной комиссии остается чуть более четырех часов.

Всего проголосовало 1 млн 577 883 человек, что составляет 54, 08 процентов избирателей. Активная явка отмечена в Атнинском районе - 92, 91 процентов, Кайбицком - 91,13 процентов, Сабинском - 85,97 процентов.

Как заявил Председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин, выборы не обходится без жалоб:

- На данный момент поступило 16 жалоб, в основном они носят технический характер - это работа камер видеонаблюдения, не соответствие стандартов прорезей в ящиках для голосования.