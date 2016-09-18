Выборы сегодня проходят и в следственных изоляторах Татарстана.

Свое избирательное право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, предоставлено всем подозреваемым, а также обвиняемым и подсудимым, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

Выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва проходят на территории всех пяти следственных изоляторов, расположенных в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ.

В выборах имеют право принять участие около 1800 граждан, находящихся в следственных изоляторах РТ. Столько подозреваемых, обвиняемых и подсудимых обладает избирательным правом. Наибольшее количество содержится в казанском СИЗО-2 – почти 600 человек.

Кроме того, сегодня, в единый день голосования, воспользоваться своим избирательным правом предоставлена возможность и лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В Татарстане таких граждан – 185, из них 109 – в Казани. Они могут проголосовать по месту прописки во время, отведенное им судом для прогулки. Граждане, которым запрещено покидать место проживания, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сопроводят на избирательный участок и обратно к месту проживания на служебном автомобиле.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан напоминает, что согласно статье 32 Конституции РФ, все граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений считаются невиновными, пока их виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, поэтому они имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.