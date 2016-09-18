Анна Емельянова проживает в деревне Яшь Кеч.

Чтобы она могла проголосовать, к ней пришла председатель избирательной комиссии Дачного сельского поселения с урной для голосования. Анна Емельянова убеждена, что активная жизненная позиция должна быть во всем, особенно когда ты исполняешь свой гражданский долг.

В Высокогорском районе работают 48 избирательных участков, на которых могут проголосовать 36292 жителя. Почти 44% от общего числа избирателей приходится на молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Немало и тех, кто голосует впервые, - 422 жителя Высокогорского района.

Легитимность голосования контролируют наблюдатели. На участках Высокогорского района работают 96 наблюдателей от партии «Единая Россия» и 48 от партии «Коммунисты России», другие партии наблюдателей не заявили. Кроме того, в Красносельском избирательном участке работает наблюдатель из Казахстана Ринат Окумбеков, сообщает Информационный Центр ЦИК РТ.