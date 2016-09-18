На вопрос корреспондента «КВ» заведующий отделом Института истории им.Ш.Марджани АН РТ, заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов ответил: «На выборы всегда хожу и призываю делать это близких и родных, коллег и знакомых. Пассивность многих меня пугает. Если проявлять пассивность, то всегда будем жить плохо. Только активная позиция позволяет найти путь к будущему. Если есть хотя бы небольшой элемент демократии и перспективы, то это надо развивать.

Особый интерес проявляю к местным выборам и нашим кандидатам. Всегда выбираю на основе выполнения партиями и кандидатами их обещаний в предыдущих выборах. Естественно, играет роль и субъективный фактор. Я понимаю, что иногда решающее значение играет административный ресурс. Но все равно надо верить в будущее и в силу народной воли, в том числе и на выборах»