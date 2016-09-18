18 сентября казанцы вместе со всеми россиянами пришли на избирательные участки, чтобы выбрать будущее страны. Корреспонденты «Казанских ведомостей» тоже выполнили гражданский долг и понаблюдали за работой некоторых столичных избирательных участков.

Времена, когда на избирательных участках царили межпартийное недоверие и равнодушие избирателей, давно прошли. Сейчас вся процедура строго регламентирована и максимально прозрачна.

Избирательный участок № 156 Московского района встречает своих избирателей спокойной, даже можно сказать, будничной обстановкой. Жители уже хорошо знают весь порядок голосования и без задержек проходят его. Небольшая заминка происходит у тех, кто впервые участвует в выборах, став в этом году совершеннолетним гражданином страны. Румия Мутыгуллина одна из них. Интересуемся ее впечатлениями.

- Конечно, немного волнительно, - признается девушка. – Пока сложно разобраться во всех политических партиях и кандидатах, но я постараюсь выбрать тех, кто реально поможет молодежи в учебе, трудоустройстве, создаст хорошие социальные программы для молодых семей. А это льготные условия при покупке жилья, строительство детских садов, школ, детских поликлиник.

На пороге школы № 132 нас встречает оживленная стайка девушек. Выяснилось – все они студентки казанского медико-фарматевтического колледжа и также впервые участвуют в выборах. На момент нашей встречи они обсуждали детали вечернего отдыха. Как и все казанские избиратели, девушки получили пригласительные билеты на большую развлекательную программу на стадионе «Казань-арена» и браслеты с надписью «Я проголосовал». Все это дает им право бесплатного проезда в день голосования на общественном транспорте и развлечения на стадионе. Организаторы обещают насыщенную программу. Это посещение парка динозавров, спортивные площадки, на которых можно сдать нормы ГТО, танцевальные мастер-классы и еще много других мероприятий. А вечером ожидается выступление звезд российской эстрады – Сергея Лазарева и Игоря Николаева. Всего этого студентки пропустить не хотят. Когда еще выпадет возможность побывать на таком празднике!

Пожелав им приятного отдыха, направляемся на избирательные участки. В школе № 132 их три: №№ 232, 233, 234. Отдельно стоит сказать об атмосфере, созданной руководством учебного заведения. Здесь решили в один день с выборами провести благотворительную ярмарку, на которой можно купить поделки, сделанные руками школьников и их родителей, выпечку и прочие бесхитростные товары. Одно другому не помешало, а наоборот, создало ощущение праздника.

- На этих выборах активность избирателей довольно высокая, - говорит председатель избирательного участка № 234 Эльвира Бронникова. – Традиционно первыми идут люди старшего возраста, которые всегда ответственно относятся к своему гражданскому долгу. Никаких замечаний со стороны наблюдателей, избирателей нет, все проходит в штатном режиме.

А вот на соседнем участке № 232 более активной оказалась молодежь.

- На 9.30 на нашем участке проголосовали более 8% избирателей, - говорит председатель Светлана Аглемзянова. – При этом наиболее ответственными выступили молодые жители микрорайона. Немного отстают от них пенсионеры. К тем, кто сам не может прийти на выборы, мы отправим мобильную группу с передвижной урной для бюллетеней. Первая должна выехать в 12 часов.

Интересуемся у наблюдателей, есть ли замечания или нарушения, может быть, им мешают в работе? Представители всех партий, участвующих в выборах ответили, что все происходит в соответствии с законом, претензий нет.

На этом участке замечаем длинную очередь молодых людей за бюллетенями к столу, над которым висит надпись «Открепительные удостоверения». Оказывается, это студенты, приехавшие учиться в Казань.

- Я из Дрожжановского района, - говорит Айсылу Залалова. – В выборах участвую во второй раз и поэтому знала, что надо будет взять у себя в сельском избирательном участке открепительное удостоверение. Сделала это без проблем.

Деловая и даже можно сказать торжественная обстановка царит на участке № 42, расположенном в главном корпусе Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева (КАИ). Здесь наряду с простыми горожанами, в выборах традиционно участвует Президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Работа участка идет в штатном режиме, - кратко доложил председатель участка Александр Лустин. – Сотрудники четко выполняют свои обязанности, наблюдатели на местах, замечаний с их стороны и со стороны избирателей нет.

Мы поинтересовались у жителей, пришедших на избирательные участки, что они ждут от нового состава Государственной Думы РФ.

- Для меня главное – мир и стабильность в семье, республике, стране, - говорит Аида Ахметшина – избирательница с участка № 233. – Хочу, чтобы депутаты лучше работали над молодежными программами. Жилье, трудоустройство, места в детский сад – все это до сих пор остается актуальной проблемой. Молодые семьи в первые годы брака живут в трудных жилищных и финансовых условиях, поэтому и происходят разводы. Государству необходимо поддерживать ячейки общества, тогда они реже будут распадаться.

- Недавно вернулся из поездки – 4 тысячи километров на поезде туда и обратно, - говорит 65-летний Александр Федоров, избиратель с участка № 234. – Проезжая по стране, с гордостью отметил, что наш Татарстан особо выделяется среди других регионов страны. Въезжаешь на территорию республики – всюду ухоженные поля, пастбища, фермы. Деревни, села - любо дорого смотреть – всюду чувствуется хозяйская рука. Думаю, это говорит о правильной тактике руководства нашей республики, которое заботится о процветании Татарстана, об улучшении жизни его населения. Людям здесь спокойно и комфортно жить. Об этом говорят и мои друзья из других регионов, когда приезжают в Казань. Поэтому я поддерживаю эту политику и отдаю ей свой голос.