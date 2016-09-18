Более 5 тыс. сотрудников полиции обеспечивают безопасность на избирательных участках Татарстана во время голосования на выборах депутатов Госдумы. Об этом сегодня в Едином информационном центре ЦИК РТ рассказал заместитель министра внутренних дел по РТ, начальник полиции Рафаиль Гильманов.

По его словам, выборы в республике проходят спокойно, без каких-либо серьезных правонарушений. В преддверие единого дня голосования была проведена усиленная подготовка по обеспечению безопасности избирательных участков. За каждым из них были закреплены наряды полиции. Все избирательные участки были взяты под охрану еще 17 сентября. Кроме того, созданы мобильные группы для оперативного реагирования, которые дежурят в непосредственной близости от участков, передает ИА «Татар-информ».



Безопасность УИКов обеспечивают около 5 тыс. сотрудников полиции, 150 курсантов юридического института, 380 сотрудников ЧОПов, а также активисты движения «Форпост». По мнению Гильманова, сил достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность избирателей.



В этом году дополнительными силами правоохранительных органов усилены избирательные участки в Казани, Спасском, Тюлячинском, Аксубаевском районах и некоторых других.



Напомним, ИА «Татар-информ» организовало онлайн-трансляцию из Единого информационного центра ЦИК РТ в КРК «Пирамида». Трансляция продлится до часа ночи следующего дня. Она будет доступна на сайте агентства.