Доступ избирателей на участке в связи с приездом Путина не ограничивался – желающим проголосовать лишь приходилось показывать паспорта.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов в Госдуму VII созыва, сообщает «Интерфакс».
Путин традиционно проголосовал по месту своей прописки на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы.
Доступ избирателей на участке в связи с приездом Путина не ограничивался – желающим проголосовать лишь приходилось показывать паспорта не только при получении бюллетеней, но и при входе в РАН, пишет ТАСС.
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