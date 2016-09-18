Во время пресс-конференции в Едином информационном центре ЦИК РТ, руководитель аппарата Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Станислав Александров отметил, что на конференции, проходившей накануне в Москве, ее участники отметили высокий уровень подготовки Татарстана к выборам.

В конференции принимали участие зарубежные эксперты, руководство ЦИК РФ, члены избирательной комиссии и представители «Ассоциации юристов России», передает ИА «Татар-информ».

«Мы как экспертное сообщество смотрели на организацию – создание у условия, отмечаем, что здесь ЦИК создан все условия для участников процесса, как для участников партии, так и для граждан, жителей, которые имеют возможность свободного волеизъявления. Не было технических препятствий. В этом заслуга ЦИК РТ», - подчеркнул эксперт.

«Предвыборный этап отвечал всем требованиям международных стандартов, а самое главное – нормам, прописанным в Конституции РФ», - отметил Станислав Александров.

От «Ассоциации юристов России» в Татарстане работают 100 наблюдателей сообщил эксперт. Они работают не только в городах республики, но и в населенных пунктах районов. «На настоящий момент замечаний и нареканий – не поступало», - подчеркнул Станислав Александров.