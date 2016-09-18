Большаков считает, что определенная строгость этой кампании, в которой много рекомендаций и регламентаций, внесла закономерность и строгость в политическую борьбу. «Деятельность ЦИК понятна: выборы стали прозрачными, чистыми, игроки заинтересованы в них, а избиратели хотят получить информацию. Всего этого сейчас больше, чем было в прежней кампании. Предвыборная кампания была спокойной – уровень протестных ожиданий снижается. По данным  ВЦИОМУ, уровень протестных наст роений снизился с 38 до 33 процентов. Люди спокойны, а потому могут вдумчиво выбирать своего кандидата»,  - отметил он.

Андрей Большаков подчеркнул, что «сейчас введена масса дополнительных правил и ужесточено законодательство.

«Конкуренции в предвыборный период было достаточно, а вот деструктивных конфликтов не наблюдалось», - заключил спикер.