Предвыборная кампания в Татарстане прошла спокойно, а проходящие сегодня выборы стали прозрачными, считает доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков. Об этом он заявил на пресс-конференции в Едином информационном центре ЦИК РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

Большаков считает, что определенная строгость этой кампании, в которой много рекомендаций и регламентаций, внесла закономерность и строгость в политическую борьбу. «Деятельность ЦИК понятна: выборы стали прозрачными, чистыми, игроки заинтересованы в них, а избиратели хотят получить информацию. Всего этого сейчас больше, чем было в прежней кампании. Предвыборная кампания была спокойной – уровень протестных ожиданий снижается. По данным ВЦИОМУ, уровень протестных наст роений снизился с 38 до 33 процентов. Люди спокойны, а потому могут вдумчиво выбирать своего кандидата», - отметил он.

Андрей Большаков подчеркнул, что «сейчас введена масса дополнительных правил и ужесточено законодательство.

«Конкуренции в предвыборный период было достаточно, а вот деструктивных конфликтов не наблюдалось», - заключил спикер.