Герой Соцтруда Ильдус Мостюков исполнил свой гражданский долг в Единый день голосования 18 сентября.

Председатель совета общественной организации «Герои Татарстана», Герой Социалистического Труда Ильдус Мостюков проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы России VII созыва.

Опустив бюллетени в урну на избирательном участке в 116-м лицее Казани, знаменитый генеральный конструктор ответил на вопросы журналистов.

«Я всегда хожу на все выборы. Считаю, что это гражданский долг каждого россиянина. Думаю, что мы все – патриоты нашей страны, своей Родины. А раз так, мы должны голосовать – выбирать достойных. Если мы этого не сделаем, нашу страну растащат по кусочкам. Мы же этого не хотим! И молодежь этого не хочет. Поэтому мы все идем голосовать за своих достойных кандидатов», - отметил Ильдус Мостюков.

Звание Героя Соцтруда Ильдусу Мостюкову было присвоено за создание Единой общевойсковой радиолокационной системы государственного опознавания «свой-чужой», сыгравшей огромную роль в техническом развитии Советской армии. Он является автором 50 научных трудов, 24 авторских свидетельств на изобретения, профессором, кандидатом технических наук.

В качестве генерального конструктора Ильдус Мостюков проработал 28 лет. Выйдя на пенсию, занимается общественной работой: возглавляет общес­твенную организацию «Герои Татарстана», является членом президиума Республиканского Совета ветеранов и по­литсовета движения «Татарстан – Новый век».