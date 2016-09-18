Всего в республике зарегистрировано 2 миллиона 933 тысячи 107 избирателей.

В день выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва для татарстанцев работает 2812 избирательных участка. Около ста избирателей отмечают сегодня своё совершеннолетие. Всего же впервые в своей жизни в Единый день голосования 18 сентября проголосует свыше 33 тысяч жителей республики.

Прямо на участках молодых избирателей поздравляют с двойным праздником, вручают памятные сувениры от Центризбиркома РТ.

Представители молодого поколения традиционно активизировались после 14 часов. Многие делают селфи и «чек ин»ы на избирательных участках.

Те, кто проголосовал и выложил селфи в сети Интернет с хэштегом #люблютатарстанидунавыборы, автоматически становятся участниками акции «ВыгоднаяБольшаяРыбалка». Она даёт право получать бонусы и скидки в магазинах, кафе и развлекательных центрах, а также возможность бесплатно посетить концертную программу возле стадиона «Казань-Арена».