Большинство работников компании «Татнефть» приходят на избирательные участки со своими семьями.

Работники базовой для республики нефтедобывающей промышленности традиционно активны в дни проведения выборов различных уровней власти в Татарстане. 18 сентября они так же с самого утра идут на избирательные участки, чтобы проявить свою гражданскую позицию.

Отдать свои голоса за будущее страны пришла и семья мастера по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» Юрия Селиванова.

Для него самого, супруги Оксаны и двух дочерей – Ульяны и Полины, выборы являются особым событием.

«Это всегда для нас праздник. Право голосовать, изъявлять таким образом свою волю даётся не каждый год, здесь мы можем выбирать, кто нас будет представлять в будущем в управлении государством. Мы всегда ходим всей семьей. Приятно, звучит музыка, атмосфера праздничная. И еще один важный момент – мы приучаем детей к правильному выражению своей гражданской позиции», - отметил Юрий Селиванов.