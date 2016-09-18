Салих Мубараков считает своим долгом показать пример молодому поколению.

В участковой комиссии №252 Казани сегодня проголосовал самый пожилой избиратель города – участник Великой Отечественной войны Салих Мубараков. Недавно он отметил своё 100-летие.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран самостоятельно прошел процедуру регистрации, заполнение бюллетеней и опустил бланки в урну для голосования. Сколько лет Салих Мубараков ходит на выборы, вспомнить не может, но, посмеявшись, говорит, что «очень много».

«Я всегда хожу на выборы по утрам, это наша семейная традиция, - рассказал журналистам долгожитель. - Возраст этому не помеха. Ведь только мы сами должны выбирать свое будущее».

Салих Мубараков говорит, что за последнее время в республике произошли колоссальные изменения в лучшую сторону. И он хочет, чтобы та созидательная работа, которая есть, была продолжена.

Сопровождал избирателя его внук со своей супругой. По словам снохи, на голосование они всегда ходят все вместе. «Хоть у нас и есть возможность проголосовать дома, к нам приходят с урной, но мы всегда стараемся прийти на участок сами», - говорит Лариса Маликова.