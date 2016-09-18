Международные наблюдатели в составе Миссии наблюдателей от СНГ работают 18 сентября в Татарстане.
За ходом проведения Единого дня голосования 18 сентября в Татарстане следят представители Миссии наблюдателей от СНГ.
В составе делегации 5 человек: заместитель заведующего правового отдела Центральной избирательной комиссии Казахстана Ринат Окумбеков, представители Азербайджана Муса Гулиев и Асаф Хаджиев, их армянский коллега Гагик Минасян, а также Петар Канев из Болгарии. В течение дня они посетили несколько избирательных участков республики, сообщает Информационный центр ЦИК РТ.
В 19.30 на брифинге в Едином информационном центре ЦИК РТ гости поделятся своим мнением о ходе и организации выборов депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане.
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